"Situação não é fácil." Professor do Porto infetado com coronavírus deu aulas na Covilhã

As pessoas que estiveram em contacto com este professor foram já aconselhadas a manterem-se em isolamento social

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto anunciou que vai suspender as aulas já a partir de quinta-feira. Em causa está o número de pessoas desta escola em isolamento social por terem contactado com uma pessoa infetada com o novo coronavírus. As informações que estão a ser avançadas pelo Jornal de Notícias indicam que se trata de um professor que esteve, no final do mês passado, numa ação na Escola Profissional de Artes da Beira Interior, na Covilhã.

Nuno Marques, o diretor desta escola, contou que as pessoas que estiveram em contacto com este professor foram já aconselhadas a manterem-se também em isolamento social.

"Foi hoje de manhã que tivemos a informação de que tinha sido diagnosticado. Ele esteve na escola nos dias 26 e 27 de fevereiro e teve contacto com 12 pessoas, os participantes da masterclass de fagote", revelou à TSF Nuno Marques.

Os responsáveis pela instituição de ensino estão em alerta, à espera de novos desenvolvimentos.

"Alguns foram alunos externos, fora da nossa escola, mas esperemos que todos sigam estas recomendações. Agora não lhe consigo dizer de que escolas são todos os envolvidos, mas tivemos mais de 100 inscrições. Os nossos serviços administrativos fizeram esses contactos todos. A situação não é fácil", acrescentou o diretor da Escola Profissional de Artes.

Estas pessoas que estão em isolamento são professores, alunos e funcionários desta escola. João Rocha, o presidente do Politécnico do Porto, explicou que não estão infetadas, mas estão em isolamento por terem contactado com esse caso.

A escola não vai encerrar, vai apenas suspender as aulas e o presidente do Politécnico do Porto assume que não sabe quando é que a escola pode retomar a atividade normal. A partir de agora, a instituição vai avaliar diariamente se tem ou não condições para retomar as aulas.