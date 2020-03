Criança de 14 anos morre vítima de coronavírus em Santa Maria da Feira

O novo coronavírus foi detetado pela primeira vez na China em dezembro de 2019 © Jerry Lampen/EPA

Por Cátia Carmo 29 Março, 2020 • 12:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um menino de 14 anos morreu, este domingo de manhã, vítima do novo coronavírus, no Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. Além do vírus, a criança também tinha psoríase, avança o JN, citando fonte clínica. O óbito foi confirmado, pouco depois por Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, à RTP.

"Tive informação do hospital de que um miúdo de 14 anos, de Ovar, terá falecido esta madrugada. Era alguém que não tinha confirmação de infeção, mas depois de ter entrado no hospital, com sintomas graves, deu positivo. A criança tinha já outros problemas também", revelou o autarca.

O território de Ovar envolve cerca de 148 quilómetros quadrados e 55 400 habitantes. Este sábado contabilizava já seis óbitos por Covid-19.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado pela primeira vez na China em dezembro de 2019 e já infetou entretanto cerca de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais quase 28 mil morreram.

O continente europeu, com mais de 337 mil infetados e de 20 mil mortos, é aquele onde atualmente a surgir o maior número de diagnósticos positivos. Itália é o país com mais vítimas mortais em todo o mundo, registando 9134 óbitos entre 86 498 casos, e segue-se Espanha, com 5690 mortos em 72 248 casos de infeção.

Outros territórios com contágio elevado são: o Irão, com 35 408 casos de Covid-19 e 2517 mortes reportadas; a França, com 32 964 infetados e 1995 óbitos, e os Estados Unidos, que são desde quinta-feira o país com maior número de contaminados, contabilizando mais de 104 mil e ainda 1711 vítimas mortais.

Já o continente africano, contabiliza 117 mortes entre 3900 infetados, dispersos por 46 países.