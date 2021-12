D. José Cordeiro é o novo arcebispo de Braga

D. Manuel José Garcia Cordeiro, de 54 anos, há muito que desejava a condição de arcebispo de Braga © DR

D. José Cordeiro, até agora bispo de Bragança - Miranda, vai ser o novo arcebispo de Braga, apurou a TSF. A nomeação, feita pelo padre Francisco vai ser oficialmente apresentada esta manhã em Roma.

Havia, de facto, contentamento generalizado entre os católicos da arquidiocese de Braga que há dois anos e oito meses rogavam que um novo prelado se acercasse da cidade dos arcebispos para governar uma das mais antigas dioceses que, na sua origem, vem do século III.

D. Manuel José Garcia Cordeiro, de 54 anos, há muito que desejava a condição de arcebispo de Braga, e será o presente deste Natal para os católicos bracarenses.

Apesar de terem sido contemplados outros nomes, como o bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, para esta difícil sucessão, D. José Cordeiro, o bispo português que mais sabe de redes sociais e também é doutor em liturgia, foi, tanto quanto se sabe, aposta permanente da Nunciatura em Lisboa.

No entanto, não é nada fácil o trajeto de Bragança para Braga. Há dez anos, D. José Cordeiro era o bispo mais novo do país nascido em Angola e vindo diretamente do Vaticano, onde era reitor do pontifício Colégio Português.

Se o novo arcebispo de Braga chegava em 2011 a Bragança - Miranda, para acordar, nas suas palavras, o "gigante adormecido", outros sonos mal dormidos terá certamente D. José na arquidiocese onde os seus arcebispos foram senhores de Braga e são simbolicamente ainda Primaz das Espanhas.