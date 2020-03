Uma "corrente de esperança e energia" para dizer #somostodosSNS. Os relógios portugueses marcavam as 22h00 quando das janelas das casas portuguesas se ouviu uma onda de aplausos dedicada aos profissionais de saúde mobilizados para combater a pandemia da Covid-19.

"Um desafio enorme", lê-se na mensagem de mobilização coletiva que se tornou viral.

O movimento de aplausos ao sistema de saúde chegou primeiro a Barcelona, mas Portugal não ficou de fora desta corrente de apoio.

Também este sábado Daniel Oliveira, nas suas redes sociais, manifestou solidariedade em relação ao trabalho dos clínicos envolvidos na mitigação da crise epidémica.

O apelo para domingo também já está a circular pelas redes sociais: "Depois das palmas de hoje, amanhã, domingo, às 22h00, seremos mais à janela e desta vez a cantar o hino nacional! Seguimos mais fortes! Juntos venceremos!"

O canto não espanta a pandemia, mas, em Itália, um país paralisado pela quarentena, a música surgiu das janelas. A flashmob sonora estendeu-se a vários pontos do país. Em Siena, dezenas de pessoas ecoaram a canção tradicional local "Canto della Verbena".

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn