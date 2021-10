Cinco distritos sob aviso amarelo. Chuva regressa a Portugal este fim de semana

A chuva será mais intensa no domingo © Photo by Anant Jain on Unsplash

Por Carolina Quaresma 01 Outubro, 2021 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chuva regressa a todo o território nacional este fim de semana. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que, no sábado, a chuva será, "em geral, fraca nas regiões Norte e Centro". No domingo, a precipitação "poderá ser localmente intensa nas regiões Norte e Centro, passando gradualmente a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes".

O IPMA colocou, esta sexta-feira, os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga em aviso amarelo devido à precipitação e vento forte. Estes avisos estarão em vigor entre as 21h00 de sábado e as 03h00 de domingo.

No sábado, no Norte e Centro, o céu deverá apresentar-se muito nublado, "com períodos de chuva fraca no litoral, estendendo-se ao interior a partir do meio da tarde, e tornando-se moderada no Minho e Douro

Litoral no final da tarde".

O vento soprará de fraco a moderado de sudoeste e de moderado a forte nas terras altas. Haverá também uma pequena subida da temperatura mínima no litoral e uma pequena descida da temperatura máxima.

No Sul, o IPMA prevê "períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no Algarve e no Baixo Alentejo durante a tarde", com uma pequena descida da temperatura máxima.

A Madeira terá "céu pouco nublado ou limpo" no sábado, com vento fraco a moderado de nordeste e uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas.

Nos Açores, o sábado será marcado por céu muito nublado com boas abertas e vento fraco.

Já no domingo, no território continental, o céu deverá apresentar-se muito nublado a partir do final da madrugada de domingo, tornando-se "gradualmente pouco nublado, de norte para sul".

O vento soprará de fraco a moderado de oés-sudoeste e de moderado a forte nas terras altas, e "por vezes com rajadas até 80 km/h em especial no Norte e Centro".

A temperatura vai descer ligeiramente, com as máximas a oscilarem entre os 13 ºC e os 24 ºC e as mínimas entre os 7 ºC e os 15 ºC.

Na Madeira, a chuva está prevista para o meio da tarde de domingo. O IPMA prevê céu pouco nublado, com maior nebulosidade a partir do meio da tarde. As temperaturas vão variar entre os 20 ºC e os 27 ºC.

Já nos Açores, estão previstos aguaceiros fracos durante a madrugada e manhã de domingo, com temperaturas entre os 19 ºC e os 25 ºC.