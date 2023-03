"De uma humanidade fora de série." Antigo médico da Delta recorda o "dom" de Rui Nabeiro

© Nuno Veiga/Lusa

Álvaro Pacheco foi médico da Delta durante 15 anos e recorda Rui Nabeiro como uma pessoa "de uma humanidade fora de série" e que tinha "um dom" e por isso é "insubstituível".

Tomava regularmente o pequeno-almoço com Rui Nabeiro. Ao longo destes dois dias tem ouvido vários adjetivos direcionados ao empresário, mas prefere destacar o lado humano que pautou a sua vida.

"Aquilo que me pedia, muitas vezes, dava-me um post it a dizer: 'Este doente, o pai ou a mãe, está internado. Não se importa de ir vê-lo ao hospital?' E eu, todos os dias, tinha um post it. Ou ia de Campo Maior a Elvas, ou de Elvas a Campo Maior. Passava sempre pelo hospital", conta Álvaro Pacheco à TSF.

Muitas vezes, o próprio Rui Nabeiro deslocava-se ao hospital quando um colaborador das suas empresas estava internado: "Quando fui diretor do hospital, durante 14 anos, o senhor Rui telefonava-me nas suas idas a Lisboa, sempre ao fim da tarde, pelas 19h30 ou 20h00, e perguntava-me: 'Doutor, está no hospital?' E eu dizia-lhe: 'Estou, senhor Rui.' E ele: 'Eu vou passar por aí, porque tenho um nosso colaborador internado.' Isto é de uma humanidade fora de série."

De acordo com o antigo médico da Delta, o empresário preocupava-se com a saúde dos outros, mas também com a sua, o que o ajudou a viver quase até aos 92, que faria ainda este mês.

"Tinha os seus problemas, como toda a gente, mas sempre foi muito cuidadoso na sua alimentação e na sua atividade. Enquanto pôde, sempre caminhou e sempre andava. E todos os dias, nas visitas que fazia aos vários departamentos, andava uns quilómetros", recorda o médico.

Enquanto ao lado de empresário, Álvaro Pacheco não tem dúvidas: "Quando se diz que era insubstituível, porque tinha um dom que era visionário - e isto não passa de pais para filhos, é pessoal -, portanto nesse aspeto é insubstituível. Mas fez um império e a família vai conseguir levá-lo a bom porto."

O médico que Rui Nabeiro escolheu para acompanhar os colaboradores da Delta também estava numa fila com cerca de cem metros, à espera da sua vez para homenagear o comendador de Campo Maior.