O Estado da Nação, fogos consomem mais do dobro dos hectares e outros destaques TSF

O relatório "Recuperação em Tempos de Incerteza" faz uma radiografia com análises de políticas em 13 áreas

No primeiro dia de debate do Estado da Nação, o relatório "Recuperação em Tempos de Incerteza", coordenado por Ricardo Paes Mamede, economista e diretor do IPPS-ISCTE, faz uma radiografia com análises de políticas em 13 áreas: Saúde, Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, Proteção Social, Emprego, Economia, Estado, Justiça, Transportes, Habitação, Democracia, e Demografia. Fique a par do Estado da Nação em 2022 e acompanhe o debate esta quarta-feira à tarde na TSF.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen apresentou um plano focado na "redução" do consumo de gás na União Europeia. As medidas dirigem-se à indústria e também aos consumidores domésticos.

Mais de 40 edifícios foram destruídos em Londres por incêndios, dia em que foram registadas temperaturas altas recorde, adiantou o presidente da Câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan.

Em Portugal, os incêndios florestais consumiram este ano 57.940 hectares, mais do dobro do que em todo o ano de 2021, segundo dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Acompanhe a situação dos incêndios ao minuto na TSF.

No Algarve, as dificuldades em recrutar pessoas para trabalhar no turismo ficam bem patentes nas palavras de João à TSF. A falta de alojamento para esses funcionários, que muitas vezes vêm de outros locais do país ou são imigrantes, é um dos problemas com que se debate o setor.

A Iniciativa Liberal apresentou uma queixa à Provedoria de Justiça pelos atrasos nos apoios da Segurança Social às pessoas com deficiência e pelo corte nos subsídios de educação especial. O partido diz que o Governo mostra "falta de sensibilidade social" e "falha aos mais desfavorecidos". O deputado Rui Rocha lembra, em declarações à TSF, que o partido já chamou a ministra Ana Mendes Godinho ao Parlamento, mas a governante só tem disponibilidade a meio de setembro.

Ana Walgode conquistou, em conjunto com o irmão Pedro, a medalha de ouro em patinagem artística nos Jogos Mundiais que decorreram em Alabama, nos EUA. Há 21 anos que Portugal não conseguia este resultado. À TSF, a dupla conta que há muito sonhava com esta medalha.