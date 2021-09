Despiste de autocarro causa 14 feridos ligeiros em Camarate

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Lusa/TSF 23 Setembro, 2021 • 09:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O despiste de um autocarro de passageiros esta quinta-feira de manhã em Camarate, concelho de Loures, causou 14 feridos ligeiros, avança fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. A mesma fonte adianta que o acidente não envolveu mais nenhum veículo.

O comando metropolitano de Lisboa da PSP informa que o acidente aconteceu cerca das 8h00. Tratava-se do autocarro 300 que circulava entre Sacavém e o Campo Grande. Entre os feridos há uma criança de 10 anos. Os feridos foram todos transportados para os hospitais de Santa Maria e Beatriz Ângelo, em Loures.

De acordo com a mesma fonte, trata-se de um autocarro da Rodoviária de Lisboa que fazia a ligação Sacavém-Campo Grande.

"O despiste ocorreu na Rua Campo do Rio em Camarate e há 14 feridos ligeiros", disse a fonte.

ÀS 08h50 estavam no local 26 operacionais, com o apoio de 12 veículos.

O comandante dos bombeiros de Camarate, Luís Martins, esclareceu aos jornalistas que os feridos estavam "em estado de pânico", mas saíram do autocarro pelo próprio pé. As causas do acidente não são conhecidas, mas nada aponta para excesso de velocidade, acrescenta Luís Martins. Poderá ter sido um "problema mecânico" ou o despiste pode ter-se dado depois de produtos espalhados no pavimento terem vindo à superfície devido à chuva.

*notícia em atualização