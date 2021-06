Detidos cinco homens que integravam grupo avistado perto de praia em Aljezur

© Lusa (arquivo)

Cinco homens que integravam um grupo com mais de 10 pessoas foram detidos esta quinta-feira perto da praia do Amado (Aljezur), estando as autoridades a procurar uma embarcação vista perto do local, disse à Lusa fonte oficial. A TSF apurou que no grupo há dois cidadão da Gâmbia, dois do Senegal e um romeno.

O comandante da capitania do Porto de Lagos revelou à TSF que já foram intercetados jerricãs com gasolina no mar, que terão sido deitados borda fora pela lancha em fuga."Um pescador local contactou com o piquete da polícia marítima de Lagos, e informou que, junto à praia do Amado, entre a praia do Amado e o sítio do Forno, encontrava-se uma lancha rápida com três motores, muito próxima de terra", conta o comandante, que acrescenta que "em terra estavam entre 12 a 15 pessoas de etnia africana".

As autoridades deslocaram-se por terra e mar, mas não conseguiram "intersetar a lancha".

No local já estiveram, além da Polícia Marítima, elementos da GNR, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Polícia Judiciária.

De acordo com o capitão do porto de Lagos, Pedro Palma, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia recebida pela Polícia Marítima, por volta das 06h00, que "dava conta de uma lancha rápida, com três motores, entre a praia do Amado e o Sítio do Forno e um grupo de 12 a 15 pessoas em terra".

Em declarações à Lusa, aquele responsável acrescentou que, ao chegar ao local, a GNR conseguiu intercetar e deter cinco dos homens, "tendo os outros elementos do grupo conseguido fugir, bem como a embarcação".

"Neste momento, temos uma lancha da Polícia Marítima a fazer buscas no mar, no sentido de tentar identificar e intercetar a embarcação", indicou Pedro Palma.

Segundo o capitão do porto de Lagos, o caso está a ser investigado pelas autoridades policiais "para determinar se se trata de um caso de migrantes desembarcados, ou outra qualquer situação".