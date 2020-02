DGS aconselha "distanciamento social" a quem chegue do norte de Itália

© Lusa

A Direção-Geral da Saúde pede cuidado e atenção ao próprio estado de saúde de todos os que cheguem de Itália, mas também de outros países com focos do novo coronavírus, denominado Covid-19: China, Japão, Coreia do Sul, Singapura e Irão.

Em declarações à TSF, a diretora-geral da Saúde aconselha quem chegue das região mais afetadas em Itália a evitar contactos sociais, alertando que os cuidados devem ser redobrados.

"Há medidas de higiene respiratória que devemos manter, especialmente para estas pessoas que vêm do norte de Itália. Aconselhamos o distanciamento social para quem esteja assintomático", refere Graça Freitas, acrescentando que espera por mais informações das autoridades de saúde italianas para perceber como o vírus se propagou.

Questionada sobre se está previsto o controlo de passageiros provenientes do norte de Itália, a diretora-geral da Saúde admite que "ainda há muitas incógnitas", explicando que o assunto será analisado na segunda-feira.

Sobre o primeiro português com coronavírus e que continua num cruzeiro no Japão, apesar de pedir para ser levado para um hospital, Graça Freitas sublinha que é preciso analisar o caso com tranquilidade. A diretora-geral da Saúde mostra-se confiante em relação ao trabalho desenvolvido pelas autoridades japonesas.

Quanto ao caso suspeito que chegou de Milão, Graça Freitas avança que o doente, internado no Porto, "está bem" e foi apenas encaminhado para o hospital de São João "por precaução".