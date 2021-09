DGS recomenda uso de máscara em eventos no exterior e no recreio das escolas

Graça Freitas anunciou no Parlamento que vai haver uma alteração na orientação atual da DGS sobre o uso de máscaras © Mário Cruz/Lusa (arquivo)

A Direção-Geral da Saúde recomenda o uso de máscara em aglomerados populacionais, eventos em espaços exteriores e no recreio nas escolas, disse esta quarta-feira a diretora-geral, Graça Freitas.

"A transmissão indireta do vírus é por acumulação de aerossóis e obviamente essa via é muito menos eficaz no exterior do que no interior. De qualquer maneira a recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais" a máscara deve ser utilizada, avançou Graça Freitas numa audição no parlamento.

"Proporcionalidade, adequação e gradualismo" são as palavras-chave para a diretora-geral da Saúde. A DGS vai avançar com uma campanha para explicar as exceções ao fim da obrigação do uso de máscara. Desde logo, os recreios das escolas, eventos com muitas pessoas e mesmo algumas zonas urbanas com ajuntamentos.

Graça Freitas defende o uso da máscara em "em aglomerados e contextos especiais" 00:00 00:00

"A própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais isso obviamente poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão" do vírus SARS-Cov-2, que provoca a doença Covid-19.

A diretora-geral da Saúde sublinhou que, mesmo com o fim da obrigação, todos devem continuar a ter por perto uma máscara, para proteção própria e dos outros. Graça Freitas apelou, por isso, à "mobilização social e à ética dos cuidados individuais."

"Cada um deve continuar a ser portador de uma máscara para utilizar em contextos de aglomerações", defendeu a DGS.

A diretora-geral da Saúde insiste que todos devem continuar a ser portadores de uma máscara para proteção própria e dos outros 00:00 00:00

Sem definir quando, Graça Freitas adiantou que vai haver uma alteração na orientação atual da DGS sobre as máscaras e que vão ser feitas campanhas para explicar as exceções ao fim da obrigação do uso de máscara na via pública.

* com Lusa