DGS recomenda vacinação contra a Covid de jovens dos 12 aos 15 anos

Vacina contra a Covid-19 © Valentin Flauraud/AFP

Por Rita Carvalho Pereira 10 Agosto, 2021 • 12:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, esta terça-feira, alterações às recomendações de vacinação contra a Covid-19 das crianças e adolescentes dos 12 aos 15 anos. Em vez de apenas nos casos em que há comorbilidades, a autoridade de saúde passa agora a recomendar a vacinação de todos os jovens desta faixa etária.

Numa nota enviada à comunicação social e em conferência de imprensa, a DGS informou que, depois de ouvida a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, "recomenda a vacinação de todos os adolescentes de 12-15 anos".

"Esta recomendação, que surge na sequência da análise dos dados de vacinação nestas faixas etárias, nos EUA e na UE, tem um caráter universal, pelo que as vacinas estarão disponíveis para os adolescentes, acompanhado(s) pelo(s) pai(s)/tutor legal, sem necessidade de indicação médica", esclarece a autoridade de saúde.

A nota refere ainda que se mantém "a recomendação da vacinação prioritária das pessoas com 16 ou mais anos e dos adolescentes com 12-15 anos com comorbilidades de risco".

Para justificar esta mudança na norma, a Direção-Geral de Saúde recorda que "os mais de 15 milhões de adolescentes vacinados nos Estados Unidos da América (EUA) e na União Europeia (UE) confirmam que os episódios já reportados de miocardite e pericardite são extremamente raros e têm uma evolução clínica benigna" e que "não foram conhecidos novos alertas de segurança com a utilização destas vacinas na UE nestas faixas etárias".

A DGS e a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19 declaram que continuam a acompanhar a evolução do conhecimento científico, da situação epidemiológica e da informação sobre as vacinas, pelo que estas recomendações poderão ainda ser atualizadas "a qualquer momento".

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19