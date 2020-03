DGS volta a corrigir números. Portugal já registou 33 mortes por Covid-19

© AFP

Por Francisco Nascimento 24 Março, 2020 • 17:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pela segunda vez esta terça-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) corrigiu o número de vítimas mortais do novo coronavírus. Segundo a DGS, Portugal já registou 33 mortes por Covid-19.

Ao início da tarde foi anunciada a morte de um residente no arquipélago dos Açores, infetado com a Covid-19. A DGS informa agora que o doente não estava, afinal, contagiado com a doença, uma vez que os resultados das análises deram negativo.

Ainda assim, confirmam-me mais vítimas mortais no país, que se "explicam com a existência de resultados que foram conhecidos após publicação do boletim", de acordo com a DGS.

O boletim retificado indica que existem 14 óbitos no norte do país, seis no centro, 12 na região de Lisboa e uma vítima mortal no Algarve.

O número de infetados com a Covid-19 mantêm-se nos 2362, enquanto os casos recuperados se cifram nos 22.

António Costa avançou esta terça-feira com o material que Portugal vai receber, para fazer frente ao novo coronavírus, afirmando que se trata de "um enorme esforço financeiro" para o país.