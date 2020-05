Máscaras e outros equipamentos começam a chegar hoje às escolas

© Pixabay

O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas revela que começam a chegar hoje às escolas máscaras e outros equipamentos de proteção individual. Em entrevista à TSF, Filinto Lima apela ainda às autarquias que garantem o transporte escolar para que passem a duplicar o serviço de modo a garantir os dois turnos de alunos do 11º e 12º que recomeçam as aulas na segunda-feira.

O apelo de Filinto Lima surge a seis dias do arranque das aulas presenciais: "Aquilo que se pedia é que este transporte fosse feito por turnos, porque os diretores vão tentar que os alunos estejam nas escolas ou no turno da manhã ou no turno da tarde."

Nesta conversa com a TSF, Filinto Lima revelou que os equipamentos de proteção individual incluindo as máscaras começam hoje a chegar às escolas: "Hoje, e nos próximos dias, já vão chegar a algumas escolas o material de higienização, as máscaras e as luvas de que nós precisamos para que a entrada no dia 18 nas escolas seja o mais normal possível."

Filinto Lima adianta que vão existir máscaras para todos os alunos e professores e cabe a cada escola definir como vai dividir as turmas.

"Essa reorganização das turmas vai depender de escola para escola. As turmas poderão ser desdobradas. Poderemos ter metade dos alunos da turma em cada espaço", explica.

Perante ideia de pânico lançada há dois meses vai ser difícil ganhar a confiança, apesar de não estarmos a lidar com criancinhas pequenas defende o presidente da CONFAP, Jorge Ascenção. Com jovens adultos, "essa confiança e esse sentimento de segurança aumenta".

