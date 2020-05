Drones com raio de ação de 100 quilómetros vão ajudar a prevenir incêndios

© Rui Oliveira/Global Imagens

É com drones e elementos no terreno que está a ser preparada a prevenção e combate a incêndios florestais.

Esta manhã, depois de uma reunião do Conselho de Coordenação da AGIF (Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais), presidida pelo primeiro-ministro, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, o ministro do Ambiente anunciou o reforço da vigilância.

"Os doze drones que agora vão ser adquiridos. São drones que têm uma grande capacidade de voo em comparação com os drones que hoje já existem. Estamos a falar de drones que podem voar entre seis e oito horas, tendo um raio de ação de 100 quilómetros a partir do ponto onde é comandado. A partir do final do mês de junho, esses drones vão estar no terreno"

João Pedro Matos Fernandes considerou que, já este ano, estes drones "serão uma grande ferramenta para se fazer vigilância e no ano seguinte poderão estes drones vir a ter um papel de grande relevância no combate a incêndios".

O ministro do Ambiente e da Transição Energética explicou ainda que foi decidido "reforçar de forma clara a vigilância para assegurar que, assim que venha a ocorrer um incêndio, ele seja combatido no menor espaço de tempo possível".

"Vamos garantir que os cerca de sete mil elementos no terreno, de diferentes corpos, todos eles irão agir de forma articulada nessa mesma vigilância", disse o ministro.

Por agora, o Governo afirma que "não há qualquer indicação" de que venha a existir uma redução de meios humanos para o combate aos incêndios em consequência da atual pandemia de Covid-19.

"Todas as entidades cooperaram para reduzir ao máximo o risco de contágio, embora, de forma categórica, não possamos dizer quer essa redução de meios não venha a acontecer", sublinhou o ministro do Ambiente.

Também presente na reunião, o presidente da AGIF, Tiago Oliveira destacou a importância de "reduzir o número de incêndios nos dias mais críticos."

"Se houver menos incêndios, menor a necessidade de se mobilizarem recursos", disse Tiago Oliveira explicando que vai haver recomendações transmitidas "transversalmente a todas" as entidades e, de acordo com o presidente da AGIF, "a regra do distanciamento social vai aplicar-se, naturalmente garantindo que não haverá impacto na operação".