Duração, escolas e ensino superior. O que já se sabe sobre o novo confinamento?

A avaliação no ensino superior não vai ser interrompida e as novas medidas adotadas terão o horizonte temporal de um mês. Estas são algumas das informações que o primeiro-ministro já deu a conhecer ao país depois da reunião do Infarmed. As medidas para o novo estado de emergência, que contará com um novo confinamento geral, serão anunciadas esta quarta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, mas António Costa já levantou a ponta do véu.

"É essencial adotarmos medidas com horizonte de um mês"

O primeiro-ministro adianta esta terça-feira, depois da reunião do Infarmed, que há um "consenso generalizado" de que, perante a evolução da pandemia em Portugal, "é essencial adotarmos medidas com horizonte de um mês".

António Costa adianta que o novo confinamento terá um "perfil semelhante ao que adotámos logo no início da pandemia, no período de março e abril".

Encerramento das escolas divide especialistas

O tema que causa maior divergência entre os especialistas tem que ver com o funcionamento das escolas. De acordo com os especialistas, "até aos 12 anos nada justifica o encerramento das escolas", sustenta António Costa, mas, a partir dessa idade, "as divergências entre os especialistas foram muito grandes".

Ainda assim, o primeiro-ministro refere que continuam os diálogos e que ​​​​​​"não é a escola que é um foco de infeção, mas sim mais um fator de movimentação das pessoas que pode resultar em mais infeções."

A manutenção das aulas presenciais para os níveis de ensino de alunos a partir dos 12 anos será ponderada pelo Presidente da República, Governo, parlamento e outros agentes do setor da educação.

Avaliação no ensino superior não será interrompida

António Costa adianta ainda que "está fora de causa interromper atividades de avaliação no Ensino Superior".

