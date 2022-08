"É humanamente impossível." Enfermeiros da Urgência de Faro afirmam que foi atingida linha de perigo

Hospital de Faro © Gerardo Santos/Global Imagens

Os enfermeiros que trabalham na urgência do Hospital de Faro argumentam que já foi ultrapassado o limite do razoável. Afirmam que têm sobre os ombros um elevado ritmo e volume de trabalho, associado a 7.600 horas extraordinárias realizadas desde o início do ano.

No verão, esta urgência está a atender cerca de 300 pessoas diariamente e, segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, no balcão de atendimento e triagem, onde deviam estar três enfermeiros, está apenas um. A acudir aos doentes que por vezes ficam em macas nos corredores também são poucos os profissionais disponíveis. De acordo com o sindicato, a Urgência de Faro necessitaria, no mínimo, de cem enfermeiros para garantir cuidados de segurança, e tem apenas 75.

"É humanamente impossível atender dezenas e dezenas e mesmo centenas de pessoas", assume Nuno Manjua, dirigente regional do sindicato. "Não dá! Os próprios colegas dizem estar abaixo daquilo que designam de linha de perigo", desabafa. "Não havendo enfermeiros nos postos de trabalho poderá haver situações a que não possam socorrer as pessoas em tempo útil ", alerta.

O sindicato acusa a administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) de nada fazer para reter profissionais. "O cenário é desolador, porque, efetivamente, os enfermeiros desdobram-se para dar resposta, mas estão exaustos", adianta.

Pelas contas do sindicato, desde o início do ano, saíram da urgência do Hospital de Portimão dez enfermeiros e sete de Faro. "Alguns de um dia para o outro", garante o sindicalista. Situação que considera ser demonstrativa da "insatisfação e da exaustão" que atinge nesta altura os profissionais.