É preciso "prudência". DGS alerta que não é altura de abrandar esforços contra a Covid-19

© Pedro Correia//Global Imagens

Por Sara Beatriz Monteiro 07 Abril, 2020 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Direção-Geral da Saúde pede "alguma prudência" na interpretação dos números, referindo-se ao "alento" generalizado provocado pelo registo de infetados em Portugal por Covid-19. O subdiretor-geral da Saúde lembra, em conferência de imprensa, que "estamos numa fase importante na luta contra esta pandemia e não sabemos o que vai ser o dia de amanhã".

Diogo Cruz solicita que se mantenham as medidas de contenção, mesmo em período pascal. O subdiretor-geral da Saúde admite que este é um pedido difícil, uma vez que esta é uma altura tradicionalmente de reunião das famílias, mas sublinha que não é altura de abrandar "os esforços feitos até agora".

Estão confirmadas 345 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 34 nas últimas 24 horas. Há ainda 712 novos casos de contágio, elevando para 12442 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Até ao momento, 184 pessoas conseguiram recuperar, mais 44 do que as contabilizados no último balanço.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19