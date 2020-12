Eduardo Cabrita ligou na segunda-feira à viúva de Ihor Homeniuk

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © Tiago Petinga/Lusa

O Ministro da Administração Interna ligou ontem, segunda-feira, à família do ucraniano Ihor Homeniuk, morto em março no Aeroporto de Lisboa quando estava detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiros (SEF).

A chamada aconteceu depois do escalar da polémica e de há 11 dias Eduardo Cabrita ter escrito uma carta à viúva.

O advogado da família explica à TSF que nesta chamada o ministro "demonstrou solidariedade e prometeu que a situação não ficaria parada, naquele que dependesse do Estado português".

José Gaspar Schwalbach refere que é urgente definir o valor da indemnização, havendo a expectativa da família "de que a situação seja resolvida o mais rapidamente possível, pois mais do que palavras precisamos de gestos".

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, que está a definir o valor da indemnização a entregar à família de Ihor Homeniuk, disse esta terça-feira no Parlamento que também quer rapidez no processo, acrescentando que aguarda há uma semana por elementos que pediu ao advogado da família.

José Gaspar Schwalbach confirma esse pedido e explica que praticamente tudo aquilo que foi solicitado foi encaminhado hoje mesmo para a Provedoria de Justiça.

Nomeadamente, a identificação de todos os herdeiros, ou seja, da viúva, dos filhos e do pai que pela lei ucraniana também é herdeiro de Ihor.

Em paralelo, foi enviada uma contextualização da situação económica da família antes e depois da morte do ucraniano no Aeroporto de Lisboa.

Por demorar mais algum tempo a ser feita na Ucrânia, não foi ainda enviada uma habilitação de herdeiros que deve chegar nos próximos dias, sendo certo, segundo o advogado, que com a certidão de lei enviada e com os outros elementos necessários a Provedora pode avançar já com a definição de um valor de indemnização.

