Efeitos do Natal. Cinco mil casos terão escapado a testes

Cidadãos fazem compras de Natal durante pandemia de Covid-19

Manuel do Carmo Gomes, especialista da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, acredita que haverá cerca de 5 mil casos de infeção que não foram diagnosticados, durante a época natalícia.

Na reunião que teve lugar, esta manhã, na sede do Infarmed, em Lisboa, o especialista afirmou que "há, aparentemente, uma quantidade de casos que escapam ao processo de testagem", referindo-se ao período do Natal.

Este fator, conjugado com a deslocação das pessoas na época do Natal, pode explicar a "situação aguda" vivida neste momento.

Foram casos de "pessoas com sintomas, pessoas com pré sintomas e assintomáticas" que escaparam "ao radar dos testes", explicitou. Na semana do Natal, houve "mais gente com sintomas mas menos testes".

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,9 milhões de mortos num total de mais de 90 milhões de casos em todo o mundo.

A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

