A população evitou o pior em Ponte da Barca numa noite de fogo em que todos pareceram poucos

Em Entre-Ambos-os-Rios, uma freguesia de Ponte da Barca (Viana do Castelo), foi mesmo a união que fez a força contra o incêndio que ainda está ativo no concelho. Na última noite, foi o esforço coletivo de dez moradores que permitiu evitar o pior na aldeia de Froufe.

"O povo daqui é muito solidário", assinala Elisabete Lopes, e depressa se juntou "em grupos": os mais velhos vigiaram as casas contra o perigo que as fagulhas representa, os mais novos assumiram a linha da frente.

Munidos de "tratores carregados de água, mangueiras" e do conhecimento do terreno em torno da aldeia, conseguiram perceber "onde é que o fogo ia atacar". E, mesmo com a ajuda dos bombeiros de Ponte da Barca e dos sapadores florestais, todos pareceram sempre poucos.

O perigo das chamas que chegavam de Cidadelhe intensificou-se "a partir das 13h00" desta quinta-feira, agravou-se depois das 21h30 e continua a deixar todos em alerta na tarde desta sexta-feira, pelo que a conclusão é simples: "Estamos sem dormir."

A maioria dos habitantes de Froufe passou a noite no Centro Social de Entre-Ambos-os-Rios e num pavilhão da freguesia e pôde voltar a casa já depois das 5h00.

Agora, há mais uma noite para passar, mas com a mesma vigilância. "Temos muito medo que, com o vento, vá reacender porque o terreno está muito seco com este calor", confessa Elisabete Lopes, que descreve uma zona pintada de pinheiros, carvalhos e giesta.

O fogo no concelho de Ponta da Barca, distrito de Viana do Castelo, continua ativo e, de acordo com a página da Proteção Civil, estavam investidos no combate, pelas 16h45, 221 operacionais e 75 meios terrestres.