Em muitos concelhos basta uma família infetada para se ficar acima da linha vermelha

Em mais de uma centena de municípios do país com pouca população bastam dez ou bem menos novos casos de covid-19 para que se ultrapasse o limiar de risco definido pelo Governo, numa fórmula de cálculo que é considerada injusta por várias autarquias, mas também por especialistas em saúde pública.

Há, aliás, casos extremos, como o de Barrancos, referido à TSF pelo coordenador de Saúde Pública do Baixo Alentejo.

No Baixo Alentejo há atualmente dois concelhos em risco de não desconfinarem daqui a duas semanas - Beja e Moura - por estarem acima do limiar de risco anunciado por António Costa, ou seja, 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

A situação em Beja e Moura está estável, mas a evolução ainda é incerta, e Mário Jorge Santos, admite, contudo, que também está preocupado com outros pequenos municípios do Baixo Alentejo como Barrancos onde bastam dois infetados para se passar a linha vermelha.

"Os pequenos concelhos do Interior com muito baixa população muito facilmente ficam no vermelho. Basta ter uma família infetada", explica.

Com 1.634 habitantes - últimos dados do Instituto Nacional de Estatística -, Barrancos é o concelho com menos população do Continente, apenas tendo mais residentes do que dois municípios dos Açores - o Corvo e as Lajes das Flores.

O caso de Barrancos é extremo, apesar de estar longe de ser o único concelho do país onde bastam poucos casos de covid para passar a linha vermelha - na prática, o risco de ser obrigado a confinar é maior onde a população é pouca.

Pelos cálculos da TSF há 111 municípios no país onde bastam dez ou bem menos novos infetados para colocar todo um concelho na zona de risco e 48 onde são suficientes meia dúzia ou menos de infetados.

Sendo mais preciso, num concelho - o Corvo - basta um caso, em três bastam dois, em nove bastam três, em 25 bastam quatro e em 33 bastam cinco.

Mário Jorge Santos, que também alerta para os problemas de concelhos como Odemira com muito mais população efetiva do que a residente - algo que ilude, igualmente, a incidência -, refere que para os pequenos concelhos os indicadores são "muito injustos".

"Foram indicadores pensados para dimensões muito superiores de população e acabam por ser injustos para os pequenos concelhos do Interior que são, também, aqueles que têm problemas de isolamento e de falta de serviços, onde a população mais precisa de transitar entre concelhos, às vezes até para ir ao supermercado, aos correios ou a entidades oficiais que são consideradas essenciais", detalha o coordenador da saúde pública no Baixo Alentejo.

Razões que levam Mário Jorge Santos a dizer que o indicador usado até pode ser o mesmo, mas que se façam análises de risco para conjuntos de concelhos e não para concelhos isolados quando estes têm poucos milhares de habitantes.

