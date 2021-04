Em Portugal, cerca de 70 crianças são tiradas por ano das ruas

© Murtaja Lateef/EPA

Esta é uma realidade transversal a todas as classes sociais e a maioria dos casos de crianças e jovens que vivem na rua deve-se a fugas de instituições ou de casa. O retrato é traçado pelo Projeto Rua do Instituto de Apoio à Criança, no Dia Internacional para as Crianças de Rua.

Nos primeiros três anos, o Projeto Rua conseguiu dar uma nova vida a cerca de 600 menores que vivam nas ruas. O panorama melhorou mas Matilde Sirgado, coordenadora do projeto, afirma que os dados mais recentes ainda são preocupantes."No ano 2020 conseguimos comparativamente com 2019 perceber que há uma quebra, passamos de 85 crianças para 50 e acredito que tenha a ver com efeitos da pandemia."

Matilde Sirgado diz que "são crianças quase invisíveis". O problema é transversal a todas as classes sociais, atinge da mesma forma rapazes e raparigas e os motivos na origem da fuga são muitos. "Numa primeira fase tinha a ver com pobreza, agora é diferente. Vêm por rutura de relacionamento familiar, atração entre pares e com o desenvolver das tecnologias e Internet há uma atenção que tem que ser dada à segurança na Internet... muitas raparigas fogem à procura de um falso amor ou de uma oferta de emprego que não é real".

Conheça o Projeto Rua 00:00 00:00

A pandemia trouxe novos problemas e desafios. "O que por vezes tem dificultado é que dormem em casas uns dos outros, de bairro em bairro em situações precárias ou até explorados por adultos. A problemática deixou de ser tão visível, mas continua a existir um risco".

A coordenadora do Projeto Rua afirma que é necessário adotar medidas mais assertivas e adequadas à realidade. "São presas fáceis, porque existem atrações para serem explorados a nível de tráfico de seres humanos, tráfico de droga, exploração sexual... São necessárias medidas e políticas mais concertadas e adequadas a esta realidade".

O Projeto Rua centra-se na área metropolitana de Lisboa, mas tem cobertura nacional, porque trabalha em cooperação com instituições espalhadas por todo o país. O trabalho é de grande proximidade. "Temos unidades moveis, fazemos giros diurnos e noturnos e temos uma linha: 116 000, um número europeu que serve para receber denúncias".

As denúncias devem ser feitas para a Linha SOS Criança 116000. Todos os menores retirados das ruas são acompanhados pelo Instituto de Apoio à Criança, que entre os muitos mecanismos ativou um consultório social que dá atendimento psicológico, jurídico e social a todas estas crianças.