Em Portugal pelo clima. A visita de Greta Thunberg a Lisboa

Entrou pelo Tejo adentro e fica por cá até sexta-feira. Greta Thunberg chegou esta terça-feira a Portugal depois de atravessar o Atlântico em catamarã.

A ativista sueca de 16 anos foi recebida na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e por jovens ativistas portugueses, assim como por deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista "Os Verdes".

Como, ao contrário do que estava previsto, já não seguiu viagem no próprio dia para Madrid, onde vai participar na cimeira do clima da ONU, Greta Thunberg ainda teve oportunidade para visitar alguns pontos da cidade.