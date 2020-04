Empresas de Penafiel reinventam-se e produzem máscaras para a população

© Maria João Gala /Global Imagens

Por José Milheiro com Sara Beatriz Monteiro 17 Abril, 2020 • 09:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Distribuir máscaras a todos os penafidelenses é o objetivo da Câmara Municipal de Penafiel que já contratou duas empresas do município para produzirem estes equipamentos. Uma dessas empresas pertence a Jaime Ribeiro, trabalha no setor têxtil.

Com a pandemia, o proprietário da pequena empresa com 30 anos e sete trabalhadores desisitiu do lay-off a que tinha aderido e reinventou-se."

"Começámos a fazer máscaras, começámos a entregar, as pessoas mostraram-se interessadas em comprar, começou a haver algum interesse do município em adquirir para a população. A população começou a acorrer aos nossos serviços e nós reinventámo-nos. Somos uma fábrica muito pequenina de confeções, começámos a fazer as máscaras, começámos a fazer outros fatos e começámos a preços que toda a gente podia comprar e reinventámos, um pouco, a nossa produção", conta Jaime Ribeiro à TSF.

O empresário espera agora contratar mais operários para poder conseguir chegar à produção de quatro mil máscaras por dia. Nesta altura, a empresa de confeções consegue fazer mil máscaras reutilizáveis, que podem ser lavadas até vinte vezes.

O negócio dará para a empresa sobreviver, apesar de o empresário Jaime Ribeiro lamentar o aumento do preço da matéria-prima, devido à escassez no mercado internacional. Ainda assim, está satisfeito por ter conseguido salvar os empregos dos trabalhadores.

O empresário Jaime Ribeiro é o dono de uma das duas empresas que o município de Penafiel contratou para distribuir máscaras à população. A Câmara vai fazer um kit de três máscaras para cada agregado e, em entrevista à TSF, o autarca Antonino Sousa justifica esta opção que vai custar 70 mil euros ao munícipio, lembrando que "o uso das máscaras que foi controverso durante bastante tempo é hoje relativamente pacífico e consensual de que vai ser obrigatório, se não for mais no período de desconfinamento" e, por isso, era preciso ter cautela e garantir estes equipamentos à população.

"Decidimos contactar estas empresas, sobretudo aquelas mais pequenas e que estavam com dificuldades e na eminência de encerrar, identificámos estas duas para avançarem com a produção: a fábrica do senhor Jaime Ribeiro e uma outra localizada mais a norte do concelho de Penafiel, que tem capacidade de produção imediata, mas outras vão juntar-se também a esta iniciativa que pretende, sobretudo, dar apoio a estas empresas mais pequenas, para tentar que consigam ultrapassar e proteger o emprego", remata.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19