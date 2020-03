Erro sobre números no Porto levanta dúvidas sobre o total de infetados pela Covid-19 em Portugal

Erro sobre números no Porto levanta dúvidas sobre número total da Covid-19 em Portugal © EPA

Por Nuno Guedes 31 Março, 2020 • 14:54

A Direção-Geral da Saúde (DGS) admitiu que os dados sobre o Porto divulgados no boletim de ontem da Covid-19 tinham, afinal, um erro, que duplicava o número de doentes no concelho, colocando-o, destacado, no topo dos mais afetados.

Este caso da contagem errada na cidade invicta levanta, no entanto, outras dúvidas sobre os números da doença em todo o país.

A mais evidente é que todo o aumento de doentes no país de domingo para segunda-feira parece explicado pela duplicação dos números no Porto, num cenário que parece irreal tendo em conta que se sabe que todos os dias há novos casos de Covid-19 diagnosticados.

Na segunda-feira o aumento diário dos doentes em Portugal foi, aliás, um dos mais baixos das últimas semanas: +446 de casos, numa subida "ligeira" de 7%.

Contudo, se isolarmos o caso do Porto percebemos que no domingo a cidade tinha 417 doentes com o novo coronavirus; na segunda-feira, com o tal erro, 941; e hoje, com a falha corrigida, 462, menos de metade.

Não se percebe se o caso do Porto afeta ou não os números nacionais, ficando a dúvida se ontem existiu mesmo um aumento de casos e se existiu qual é que afinal foi a variação registada.

Finalmente, de segunda para terça-feira o aumento de casos foi de 16% (+1.035 casos), mas fica a dúvida se esta variação conta ou não com o decréscimo abrupto de casos no Porto que viu o seu número de doentes cair para menos de metade do que tinha, erradamente, no dia anterior.