Escolas, teletrabalho, testes e vacinas. Tudo o que tem de saber sobre as novas regras

António Costa © EPA

Se o regresso às aulas a 10 de janeiro já era um dado praticamente adquirido, o Conselho de Ministros desta quinta-feira trouxe sobretudo novidades no que diz respeito ao poder da dose de reforço no futuro do combate à Covid-19.

No final da reunião do Governo, que decorreu no Palácio da Ajuda, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou as escolas vão mesmo reabrir já na próxima segunda-feira, 10 de janeiro, e está confirmado, como a Direção-Geral da Saúde já tinha adiantado, o fim do isolamento das turmas.

Mas para manter possíveis surtos sob controlo, vai ser feito um esforço de testagem de professores e assistentes operacionais "nas próximas duas semanas".

As maiores novidades da reunião governamental dizem mesmo respeito à vacinação e, em particular, às doses de reforço.

A partir de 10 de janeiro, quem já tem dose de reforço fica "isento de isolamento", exceto se testar positivo ou coabitar com um caso positivo, algo que radica também de uma nova diretiva da DGS que já teve o efeito de acabar com ou reduzir o isolamento de 267.315.

Além desta isenção de isolamento, quem já tenha recebido a dose de reforço há 14 dias - o mesmo número de dias que esta vai demorar a surgir no Certificado Digital de Vacinação -, deixa de precisar de teste para aceder aos locais específicos que os exigem.

Até completar esses 14 dias, vai precisar de testar-se para visitar lares e estabelecimentos de saúde, entrar em grandes eventos sem lugares marcados e ter acesso a eventos desportivos.

Também nas viagens, mantém-se a obrigatoriedade de apresentar um teste negativo nos voos que cheguem a Portugal.

Noutras frentes, a obrigatoriedade do teletrabalho foi alargada até ao dia 14 de janeiro. A partir daí, passa a ser apenas recomendado nas situações em que seja possível.

No mesmo dia, 14 de janeiro, reabrem os bares e discotecas, com obrigatoriedade de apresentação de teste negativo para acesso ao seu interior. A reabertura é acompanhada da "proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública".

Nas lojas, acaba a proibição dos saldos, mas mantém-se a lotação de uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Mas ainda não é hora de deixar o Certificado Digital para trás. Este vai continuar a ser preciso para entrar em restaurantes e estabelecimentos hoteleiros, assim como para o acesso a espetáculos culturais, eventos com lugares marcados e ginásios.

O Conselho de Ministros analisou esta quinta-feira as condições sanitárias para o recomeço das aulas a partir de segunda-feira, depois de o tema ter sido debatido na sessão desta quarta-feira sobre a situação da Covid-19 em Portugal, no Infarmed, em Lisboa.

