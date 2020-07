Estado da Nação: O que será exigido à saúde à saída da pandemia?

Qual é o estado da nação e de que forma a pandemia veio alterar as nossas vidas no plano da economia? Na semana em que o Parlamento debate o Estado da Nação, a TSF entrevista Marta Temido, ministra da Saúde, para obter respostas sobre o futuro do país.

Por TSF 24 Jul, 2020 • 09:13

De que forma a pandemia veio alterar as nossas vidas, no plano da saúde, com a economia, com a educação e com a política?

A TSF pergunta, analisa e debate cinco áreas chave do país. De segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00, os jornalistas Nuno Domingues e Anselmo Crespo sentem o pulso ao Estado da Nação.

Esta quinta-feira é a vez de Nuno Domingues conduzir uma entrevista com Marta Temido para compreender o que será exigido ao sistema de saúde do país no contexto do combate à pandemia.