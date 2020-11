"Estamos metidos num sarilho." Aviões de carga têm de se adaptar para transportar vacinas

O russo Antonov é o maior avião de carga do mundo © AFP

Adaptar o setor da aviação à necessidade de transportar as vacinas para a Covid-19 vai ser uma "corrida contra o tempo". O especialista em aviação Paulo Soares nota que nem os aeroportos, nem os aviões estão preparados para cumprir a tarefa.

Numa altura em que os países se preparam para receber as primeiras doses das vacinas, que deverão estar prontas entre o final do ano e o início do próximo, não há tempo para construir aviões especiais, capazes de manter temperaturas negativas.

A hipótese é, por isso, adaptar os aviões existentes, como é o caso do russo Antonov. O maior avião de carga do mundo não tem condições para laborar com temperaturas negativas.

"O Antonov permite a entrada de um camião TIR, mas em temperaturas normais. As vacinas têm de ir para um repartimento para que a temperatura estabilize dentro dos parâmetros recomendados", explica Paulo Soares à TSF.

O especialista em aviação adianta que a única forma é a utilização de gases perigosos. "Permitem baixar a temperatura e conservá-la. Têm ainda de ser construídas câmaras frigoríficas com capacidade para produzir temperaturas negativas", indica.

Paulo Soares admite ainda que desconhece a existência de aeroportos com arcas frigoríficas de grande dimensão. "Em Portugal estamos metidos num sarilho. Só conheço uma arca frigorífica com disponibilidade de espaço: é a que está no Aeroporto de Beja."

O Aeroporto de Beja está num local isolado, sem congestionamento. Paulo Soares defende que esta pode ser a solução ideal para distribuir as vacinas para o resto do país.

O especialista sublinha ainda que só uma "verdadeira colaboração" entre os países vai permitir adaptar a aviação ao transporte das vacinas.

No início da semana, a Associação Internacional de Transporte Aéreo enviou orientações para a indústria de carga, para que as empresas do setor se preparem para a distribuição dos fármacos.