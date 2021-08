"Estou emocionado." Gouveia e Melo elogia adesão dos jovens à vacinação

O coordenador task-force, vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo © Hugo Delgado/Lusa

Gouveia e Melo não escondeu a emoção com o número de jovens vacinados durante a manhã deste sábado. Até às 11h45, tinham sido vacinados em todo o país 45 mil jovens entre os 12 e 15 anos, o que leva o coordenador da task-force a acreditar que vão aparecer muitos mais do que aqueles que estão agendados.

Em declarações aos jornalistas durante uma visita a um centro de vacinação em Alcabideche, no concelho de Cascais, Gouveia e Melo deu largas à satisfação.

"Sinto-me muito contente porque todos os nossos esforços, todos os nossos cansaços, perante o exemplo destes jovens e das suas famílias tudo se torna leve, parece que não há esforço e a gente sente-se reanimado para mais todas as etapas que venham por aí", afirmou.

Por terem sido vacinados 45 mil jovens ainda durante a manhã, o coordenador da task-force admitiu que "vão aparecer muito mais pessoas do que aquelas que estavam agendadas". "Estou emocionado", confessou.

Gouveia e Melo foi recebido com aplausos no centro de vacinação em Alcabideche. Questionado sobre a terceira dose da vacina, que já está a ser preparada pelo governo regional dos Açores, o coordenador da task-force salientou que é preciso dar tempo ao tempo.

"As autoridades regionais têm bastante autonomia. No entanto, nesta fase ainda não acabámos de dar sequer as segundas doses a toda a população", referiu, sublinhando que a decisão é da DGS.

Este é o primeiro fim de semana de vacinação dos jovens entre os 12 e 15 anos. Estão inscritos mais de 110 mil jovens, mas quem não fez o agendamento pode também recorrer à modalidade "Casa Aberta".

