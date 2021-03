Estudantes universitários testados à Covid a partir de 12 de abril

© Carlos Alberto/Global Imagens (arquivo)

Os estudantes do ensino superior vão ser testados à Covid-19 a partir do dia 12 de abril. A data foi avançada à TSF por Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), entidade que vai organizar e efetuar a testagem.

A "maioria" dos estabelecimentos portugueses de ensino superior "solicitou o fornecimento de kits de testes de antigénio" que vão ser fornecidos pela CVP "a custo zero", garante Francisco George.

As equipas de testagem vão também receber formação e a CVP vai ainda fazer "trabalho de assessoria e apoio técnico aos serviços da Direção-Geral do Ensino Superior", também sem custos.

De acordo com o plano de desconfinamento revelado pelo Governo, o regresso às aulas presenciais no ensino superior está previsto para o dia 19 de abril. Na mesma data, também os alunos do ensino secundário devem regressar às escolas.

