Estudar em tempos de Covid-19: Ordem dos Psicólogos cria guia para pais e cuidadores

A Ordem dos Psicólogos criou um guia para ajudar pais e cuidadores a adaptarem-se à nova realidade de ensino à distância e do teletrabalho, provocados pela pandemia da Covid-19. "Como ajudar os filhos a estudar?" ou "Como conciliar o estudo com o resto da logística familiar?" são algumas das perguntas às quais os especialistas pretendem responder no documento.

"Tolerância e flexibilidade são palavras de ordem neste processo, que envolve antes de mais que o progenitor cuide de si próprio, depois planeie e organize uma nova rotina e, por fim, acompanhe o estudo", pode ler-se na nota enviada às redações.

A Ordem deixa três conselhos fundamentais para cada encarregado de educação. Em primeiro lugar, é importante "cuidar de si próprio", ou seja, manter a tranquilidade, com "expectativas realistas em relação ao próprio teletrabalho (se for o caso)" e perceber que não é professor dos filhos.



Depois, a Ordem aconselha o pai ou cuidador a "planear uma rotina" em conjunto com a criança ou adolescente "que inclua tempos dedicados ao estudo, lazer, relaxamento e redes sociais "

Além disso, é importante "acompanhar o estudo" e "promover o estudo autónomo", como um "um tutor que mostra o caminho e motiva".

"É normal que os pais e cuidadores se sintam ansiosos, preocupados e perdidos, sem saber exatamente o que fazer e como ajudar", refere o documento.

Pode aceder aqui ao guia da Ordem dos Psicólogos

