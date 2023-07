Estudo sobre comunidade cigana pretende combater "fantasmas coletivos perigosos"

© André Rolo/Global Imagens (arquivo)

O protocolo para a realização de um estudo científico sobre a situação socioeconómica das comunidades ciganas em Portugal é assinado esta tarde e envolve o Conselho Económico e Social (CES), a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o Alto Comissariado para as Migrações (ACM). Dentro de dois anos devem ser conhecidos os dados de uma comunidade com 500 anos de presença em território nacional, mas sobre a qual não há um panorama completo e científico. Francisco Assis, presidente do CES sublinha que, inexplicavelmente, o que existe são dados avulsos que não permitem reunir uma visão ampla e completa.

"Há vários estudos, mas estão dispersos e são muito insuficientes. Finalmente vai-se dar um passo decisivo tendo em vista a realização deste estudo. Até ao final do anos estaremos em condições de o lançar e dentro de dois anos. É muito importante, porque nem a extensão desta comunidade em Portugal é conhecida com rigor. Fala-se entre 30 mil a 50 mil pessoas."



Para o presidente do Conselho Económico e Social, concretiza-se, com este estudo, uma velha aspiração da comunidade científica. Na atual conjuntura, esta investigação ganha ainda mais relevância no campo político. Francisco Assis lembra que o desconhecimento pode dar origem a um discurso perigoso e a fantasmas coletivos indesejáveis.

"É um tema que se presta, muitas vezes, a um discurso profundamente demagógico, extremista e desonesto. Não há como opor o conhecimento aos fantasmas coletivos que, muitas vezes, se conseguem construir em torno de temáticas desta natureza. O desconhecimento premeditado é o maior aliado do discurso demagógico. Com base no desconhecimento, e na utilização descarada desse mesmo desconhecimento, é fácil produzir um discurso que suscite, que cria fantasmas coletivos perigosos."

O protocolo para a realização do estudo sobre a comunidade cigana é assinado às 16h30, no Conselho Económico e Social, em Lisboa, e conta com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

A colaboração entre o Conselho Económico e Social (CES), a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e o Alto Comissariado para as Migrações (ACM) vai dar origem ao primeiro estudo nacional sobre as comunidades ciganas, um objetivo da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas (ENICC).