Exaustos, enfermeiros do Hospital de Évora estão em greve

Por Rute Fonseca 05 Janeiro, 2023 • 10:07

Os enfermeiros do Hospital do Espírito Santo, em Évora, estão em greve, esta quinta-feira, entre as 10h30 e as 12h30. Uma paralisação para exigir melhores condições de trabalho e a contratação de mais profissionais de saúde.

À TSF, Guadalupe Simões, coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, diz que a situação dos enfermeiros no Hospital Espírito Santo de Évora está num ponto de rutura, com muitos destes profissionais a somarem entre 50 a 60 turnos extraordinários em cada escala.

"É mais uma chamada de atenção por parte dos enfermeiros dos serviços de urgência do hospital de Évora, que há anos estão confrontados com uma carência de pessoal de enfermeiros e de assistentes operacionais brutal que os obriga a fazer cerca de 50 a 60 horas extraordinárias em cada escala por cada enfermeiro. O que significa que a equipa está na situação de exaustão agravada e, apesar das diferentes propostas que têm vindo a apresentar ao conselho de administração, os problemas não são resolvidos."

Guadalupe Simões refere que há mais de 12 mil horas em dívida aos enfermeiros do Hospital de Évora e enumera algumas das reivindicações destes profissionais.

"Que sejam pagas as horas que estão em dívida, são cerca de 12 mil, e que em termos de organização do serviço sejam garantidas as condições de trabalho que os profissionais têm de ter."

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses alerta que, caso esta paralisação não tenha consequências, são certas novas formas de protesto. Às 11h00 realiza-se uma concentração à porta da urgência.