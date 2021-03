Extorsão e perseguições pela maçonaria: "Não há nenhuma história reportada nesse sentido"

© DR

Fernando Lima, grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, reage às suspeitas de perseguição e extorsão por parte da maçonaria levantadas por António Lobo Xavier, rejeitando que a organização tenha esta abordagem.

"Nem de longe, nem de perto. Não conheço nem nos livros de História que existem, nem nos livros sobre maçonaria. Não há nenhuma história reportada nesse sentido. Foram sempre lutadores pela liberdade, veja, por exemplo, a nossa primeira República", garante.

Fernando Lima considera o comentário de Lobo Xavier "muito infeliz" e afirma que qualquer pessoa pode cometer crimes e deve ser perseguida por esse motivo: "Se há pessoas que fazem isso são, certamente, pessoas de carne e osso. Cometem crimes devem ser perseguidas, mas não é por serem maçons. Provavelmente, há outras instituições ou outras pessoas que cometem crimes provavelmente muito piores."

Relativamente à proposta de lei do PSD que quer obrigar políticos a declarar que pertencem à maçonaria, o grão mestre do Grande Oriente Lusitano garante que a maçonaria não é secreta, mas não vê necessidade dessa obrigação.

"Eu estou farto de dizer que, se querem saber o que é a maçonaria, convidem-nos para um debate público, aberto, com os senhores doutores Rui Rios e com os senhores doutores Lobos Xavier e com toda a gente, que os grandes maçons portugueses vão com certeza fazê-lo", remata.

Durante a emissão da Circulatura do Quadrado desta semana, António Lobo Xavier, advogado e conselheiro de Estado, deu exemplos de casos de perseguição por parte de uma alegada rede maçónica que, a existir, contará com políticos e magistrados.

"Eu nunca a vi nem sei que forma ela toma, mas eu tenho clientes que me dizem que são vítimas de extorsão por serem ameaçados, fazendo isto entregando dinheiro e quantias e assumindo comportamentos, senão são perseguidos por uma rede maçónica que vai desde a política até às magistraturas", denuncia António Lobo Xavier.

