Faro vai ver Cinema à Janela

© Photo by Jeremy Yap on Unsplash

Por Maria Augusta Casaca 16 Abril, 2020 • 20:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com saudades do escurinho do cinema e de ver as plateias cheias de gente, o Cine Cube de Faro começa a exibir filmes pelas ruas da cidade já no próximo fim de semana.

Visto que nesta altura não podem estar juntas em salas de cinema, este Clube, com mais de 60 anos, pede às pessoas que espreitem pela sua janela. Pretendem utilizar "terraços, paredes brancas e largas da cidade e que tenham visibilidade para várias janelas e varandas" para exibir filmes.

TSF\audio\2020\04

oticias\16\casaca 00:00 00:00

A primeira sessão ao ar livre terá a exibição de 3 curtas-metragens de Charlie Chaplin.

Cinema mudo, exibido numa varanda da Rua Camilo Castelo Branco, junto à Avenida 5 de outubro, na zona central da cidade. O filme poderá ser visto pelo menos pelos moradores de dois prédios onde vive muita gente.

"Queremos que sejam filmes positivos, que desencadeiem o riso mas que suscitem também a reflexão", explica o vice.-presidente do Cine Clube de Faro.

Duarte Baltazar considera que neste tempo de pandemia e de confinamento forçado, é preciso recordar a função do cinema. "Continua a ser um fenómeno, um espetáculo de convívio coletivo."

No ciclo de " Cinema à Janela" a população de Faro é convidada a participar. O Cine Clube pede que as pessoas sugiram filmes e locais para os projetar ao ar livre através do mail cinecelubefaro@gmail.com. Desta forma, promete levar cinema às ruas todos os sábados à noite.