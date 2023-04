FCT explica a oito mil alunos e professores como se estuda para ser cientista e engenheiro

A Expo FCT pretende mostrar a ciência e a experimentação feitas nos laboratórios © Carlos Santos/ Global Imagens

Quase oito mil alunos e professores do ensino secundário vão conhecer, esta quarta-feira ao longo do dia, o que é estudar para ser cientista e engenheiro. A Expo FCT Nova, no campos da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Monte da Caparica, já vai na 15.ª edição.

José Júlio Alferes, diretor da escola, está consciente de que estes cursos estão num momento estranho da história em que são menos desejados apesar de terem muita procura profissional.

"Não tem, por parte dos estudantes, a procura que tem por parte do mercado de trabalho. É um fenómeno mais ou menos mundial, mas tem a ver com questões da própria sociedade, com aquilo que entusiasma jovens de 17 ou 18 anos que vêm para a universidade não é isto. Costumo dizer que nós, em ciências e tecnologia, somos quem contrói o futuro, quem faz as coisas, e às vezes, nestas idades, não há tanta apetência para fazer e estudar ciência, que hoje em dia é mais duro e trabalhoso do que outras áreas. É uma questão social, mas sentimos que, para a própria sociedade, era importante que houvesse mais formação nestas áreas", explicou à TSF José Júlio Alferes.

O coordenador da Expo FCT é Rui Igreja, que pretende mostrar a ciência e a experimentação feitas nos laboratórios e, com isso, despertar a curiosidade dos jovens estudantes.

"Tudo indica que vamos ter um tempo muito agradável, portanto isto permite aos estudantes e professores desfrutar de todas as valências deste campus universitário que tem 65 hectares. Vamos ter também muitas atividades ao ar livre, portanto acho que vai ser um dia fantástico", acrescentou Rui Igreja.

Este dia aberto da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa estende-se ao longo do dia.