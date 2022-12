Fecho temporário de urgência pediátrica em Setúbal é "constrangedor" e "inadmissível"

Hospital de São Bernardo © Arquivo Global imagens

Por Cristina Lai Men com Carolina Rico 06 Dezembro, 2022 • 10:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O vereador da saúde da câmara municipal de Setúbal, Pedro Pina, considera "constrangedor e preocupante" o encerramento temporário da Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que devido à falta de médicos só deverá reabrir às 09h00 de dia 12.

"É muito difícil compreender, sobretudo numa fase em que, pelas circunstâncias do período do ano em que estamos - com uma procura muito grande pelas urgências hospitalares, tenhamos de ser confrontados com o encerramento por um período tão grande das urgências pediátricas", lamenta Pedro Pina em declarações à TSF.

"Esta é uma situação que nos deixa muito insatisfeitos" 00:00 00:00

"Em Setúbal, esta é uma situação que tem vindo a acontecer recorrentemente e resulta efetivamente de um total desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde e dos nossos centros hospitalares", considera.

O vereador com o pelouro saúde sublinha que é urgente investir no hospital, sobretudo avançar com o alargamento das urgências pediátricas, obra "que se tem vindo a arrastar de forma incompreensível", já que era uma "promessa assumida por parte do Governo".

Pedro Pina apela a "respostas urgentes para ultrapassar esta situação" 00:00 00:00

Por sua vez, o presidente da câmara de Sesimbra lembra que o concelho não tem qualquer resposta para casos agudos: são todos encaminhados para Setúbal.

Nenhuma das unidades de saúde primárias do concelho Sesimbra tem atendimento 24 horas, nem meios diagnósticos, aponta Francisco Jesus. "O que nós vamos ter neste momento é uma situação caótica (...) sem haver alternativas."

O autarca questiona para onde vão ser encaminhadas as crianças doentes, uma vez que até o Garcia de Orta "está a rebentar pelas costuras do ponto de vista da sua capacidade de resposta".

"Isto é uma situação - tem de ser dizer com todas as letras - inadmissível num Estado de direito, em pleno século XXI, num país como Portugal."

Francisco Jesus lamenta uma situação "completamente inadmissível" 00:00 00:00

"Em rigor, nada se tem feito nos últimos anos para conseguir colmatar essa dificuldade que já tem provavelmente algumas décadas", condena.

Devido à falta de médicos, a Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo está encerrada a partir desta terça-feira e só deverá reabrir às 09h00 de dia 12.

Segundo fontes contactadas pela agência Lusa, o Centro de Atendimento de Doentes Urgentes (CODU) já alertou as companhias de bombeiros para comunicarem os dados clínicos dos doentes que deveriam ser atendidos naquele serviço, para os referenciar para outras unidades hospitalares.

Já no último domingo, o Serviço de Urgência Geral do Hospital de São Bernardo esteve sujeito a constrangimentos, tendo o CODU procedido ao encaminhamento de doentes da área de influência do Hospital de São Bernardo - Setúbal, Palmela e Sesimbra e Litoral Alentejano - para outras unidades hospitalares.

Nos últimos dias, o Serviço de Urgência de Ginecologia/Obstetrícia do Hospital de São Bernardo também registou dificuldades no atendimento de doentes.

A Câmara de Setúbal vai reunir esta sexta-feira com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal.

Pode consultar os tempos de espera em todos os hospitais do país aqui