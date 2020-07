Federação de Utilizadores de Bicicletas alerta para aumento da velocidade nas cidades

Os riscos do uso de bicicleta nas cidades, agora que há mais carros nas estradas © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Tiago Santos com José Milheiro 16 Julho, 2020 • 10:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Federação Portuguesa de Utilizadores de Bicicletas constata o aumento da velocidade de circulação de automóveis e motas nas ruas urbanas. José Manuel Caetano, presidente da Federação Portuguesa de Utilizadores de Bicicletas, afirma que o desenho das vias nas cidades e a diminuição do tráfego aumentam o risco para quem circula de bicicleta.

A federação pede, por isso, que o Código da Estrada passe a reconhecer a figura de aproximação a ciclistas e peões como fator obrigatório de redução da velocidade dos condutores.

Esta quinta-feira à tarde, a federação mobiliza a sociedade civil para um apelo cívico, depois do atropelamento de uma jovem no Campo Grande, em Lisboa.

"As condições do desenhos das cidades permitem velocidades elevadas que conduzem à morte de jovens como aconteceu esta sexta-feira", reitera José Manuel Caetano. "As pessoas usam mais o automóvel, e usam o automóvel mais depressa, porque têm mais espaço", considera sobre a situação em cidades como Lisboa.

O presidente da Federação Portuguesa de Utilizadores de Bicicletas sublinha a urgência de uma fiscalização sistemática e uma política de tolerância zero em relação a comportamentos perigosos ou agressivos dos condutores.