Feira de Agricultura de Braga espera ultrapassar os 40 mil visitantes

© DR

Por Vanessa Batista 30 Março, 2023 • 10:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante quatro dias, deverão passar pela 55.ª edição da AGRO - Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação mais de 40 mil visitantes.

O certame arranca esta quinta-feira, 30 de março, no Altice Forum Braga, e prolonga-se até domingo, 2 de abril.

Com mais de 200 expositores, 300 animais em exibição e 60 atividades paralelas, esta é, de acordo com o administrador executivo da InvestBraga, Carlos Silva, "a maior feira alguma vez feita".

Ouça aqui a reportagem da TSF 00:00 00:00

Em relação ao investimento, este ronda os 400 mil euros. Um evento "sustentável", visto que "se paga por si". Assim como no último ano, no final da feira, a organização irá abrir as inscrições para a edição de 2024. "No final da feira do ano passado tínhamos 60% dos expositores vendidos", adianta.

Dos 30 setores representados no evento, a imponência das máquinas agrícolas e alfaias promete voltar a dar nas vistas, mas há também oito concursos de raças autóctones de vacas, galinhas e ovelhas, tertúlias sobre a modernização do setor primário, showcookings e restaurantes com produtos com Denominação de Origem Protegida (DOP).

Desde os sabores do mar de Esposende, as opções para os mais pequenos e sabores tradicionais, como é o caso do Pudim Abade de Priscos ou dos Fidalguinhos, este é um resumo do menu de 30 showcookings que os visitantes vão poder visitar na Agro.

O diretor comercial, Henrique Martins, faz referência ainda às três marcas de vinho e algumas de cerveja que vão "harmonizar" os pratos.

A atenção ao bem-estar animal também foi reforçada. Segundo o diretor operacional, José Olímpio, os animais não vão estar fechados em boxes, o que irá permitir diminuir o "stress" dos mesmos. Durante os quatro dias do evento, estudantes de três escolas profissionais vão ajudar a monitorizar os animais e dar apoio aos criadores.

Em parceria com a Agros, serão recolhidos dois mil litros de leite nas instalações do Altice Forum, que serão depois enviados para Vila do Conde e, posteriormente, comercializados pela empresa.

Entre quinta e sexta-feira, o espaço vai receber a visita de duas mil crianças de escolas do concelho de Braga. Esta é uma forma de perceberem, a título de exemplo, como o leite chega aos pacotes no supermercado.

As crianças até aos 12 anos não pagam entrada. A partir dos 13 anos, o valor praticado será de 3,50 euros, sendo que quem optar pelo bilhete digital irá poupar 50 cêntimos.

Caso os visitantes escolham o autocarro como meio de transporte poderão beneficiar de um desconto de 50%.

A organização também irá dar livre acesso à Agro aos participantes das conferências, sendo obrigatória a permanência até ao final.