Fim das máscaras nos transportes, MPLA vence em Angola e outros destaques TSF

O Governo decidiu esta quinta-feira retirar a obrigatoriedade do uso de máscara ou viseiras nos transportes coletivos de passageiros, incluindo aéreos, e nos táxis ou TVDE. A decisão foi tomada em Conselho de Ministros e anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa.

No mesmo Conselho de Ministros, o Executivo decidiu ainda prolongar a situação de alerta em Portugal - que terminava às 23h59 do dia 31 de agosto - até 30 de setembro.

Pode ler na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros sobre as decisões:

Já a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou também na mesma conferência de imprensa que o Governo aprovou a declaração de situação de calamidade no Parque Natural da Serra da Estrela.

Um dia após o fecho das urnas em Angola e com 97,3% das mesas de voto escrutinadas, o MPLA venceu com mais de 51% contra 44% da UNITA. O partido que governa o país elegeu 124 deputados, enquanto o Galo Negro fica com 90 assentos parlamentares.

Por cá, sobre a crise energética, o Executivo levantou a restrição no mercado regulado do gás e a partir de agora as famílias e os pequenos negócios podem voltar a aderir à tarifa regulada durante um ano, face aos aumentos anunciados nesta quarta-feira.

Sobre o mesmo assunto, em visita à Feira do Livro de Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu que quer perceber qual é o "grau de intervenção" do Governo no combate à crise energética antes de comentar a nova medida. O chefe de Estado admitiu ainda enviar para o Tribunal Constitucional a proposta de retirada dos gabinetes nacionais da Interpol e da Europol da alçada da Polícia Judiciária "se tiver alguma dúvida" de constitucionalidade.

No sorteio desta tarde da Liga dos Campeões, o FC Porto, Sporting e Benfica ficaram a conhecer os adversários na fase de grupos. As águias defrontam o PSG e a Juventus, os dragões medem forças com o Atlético de Madrid e os leões com o Eintracht.

Na área da cultura, os Coldplay já tinham anunciado um concerto no Estádio Cidade de Coimbra para o próximo ano. Por causa da grande procura de bilhetes, a banda britânica divulgou mais três datas, confirmando assim um total de quatro concertos em Portugal.

Conheça ainda os pormenores da investigação do processo, a que a TSF teve acesso, no qual um lusodescendente acusa um padre católico de abusos sexuais, nos Estados Unidos.