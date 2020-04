Fim de semana traz temperaturas de verão. Máximas ultrapassam 30 graus no Alentejo

© Josep Lago/AFP

O próximo fim de semana vai ter temperaturas de verão, com os termómetros a atingir valores acima da média para esta época do ano.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão começar a subir a partir de sexta-feira e no fim de semana chegam a ultrapassar os 30 graus no Alentejo.

À TSF, a meteorologista Paula Leitão explica que nos próximos dias "a temperatura vai subindo gradualmente até chegar aos 31 graus na região do Alentejo."

No sábado e domingo as máximas chegam também aos 29 graus na região do Vale do Tejo, Trás-os-Montes pode chegar aos 25 graus e o Porto aos 23 graus.

Ouça a previsão do IPMA para os próximos dias 00:00 00:00

Até lá, o estado do tempo ainda vai ser marcado por chuva. Esta quarta-feira são esperados aguaceiros em todo o território nacional.

A precipitação será menos frequente na quinta-feira e na sexta-feira o IPMA ainda prevê chuva para a região norte, mas já com subida nas temperaturas.

A meteorologista Paula Leitão explica que o Portugal vai estar "sob influência de uma massa de ar quente, embora ainda com humidade e chuva nos primeiros dias."

Com a diminuição da nebulosidade haverá mais radiação solar, nota. "E o sol já está bastante quente".

Este será, no entanto, um verão antecipado muito breve. A partir da próxima segunda-feira as temperaturas voltam a descer.