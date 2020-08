Foram desafiados a escrever um discurso sobre o estado da União. Eis os textos vencedores

Beatriz Capão, porta voz da equipa Primo Vere © Representação da Comissão Europeia em Portugal

A equipa Primo Vere, a equipa Beauties and the Beast e Ricardo Filipe Duque Gabriel aceitaram o desafio de desempenhar o papel de Ursula Von Der Leyen por um dia e escreveram os melhores discursos sobre o estado da União Europeia no Hackathon SOTEU (State of The Europeen Union, na sigla inglesa).

Leia aqui os três discursos na íntegra:

1º. classificado

"A ação é para hoje! A Europa que ambicionamos" - Primo Vere

2º. classificado

"Uma União que continua a escrever a História" - Beauties and the Beast

3º. classificado

Por uma União Europeia mais resiliente - Ricardo Filipe Duque Gabriel

Numa maratona de 48 horas, 144 participantes, de forma individual ou em equipas, debruçaram-se sobre temas chave para UE e superaram desafios diários com a ajuda de peritos de diferentes áreas, com quem puderam conversar online para criar o seu discurso.

Os 10 resistentes finais apresentaram-se esta sexta-feira ao painel de júris do Hackathon SOTEU, constituído pelos jornalistas Pedro Pinheiro, da TSF, Eunice Lourenço, da Renascença e José Manuel Fernandes, do Observador, que juntamente com a votação do público elegeu os três melhores discursos.

Os três textos vão agora ser enviados para o gabinete de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.