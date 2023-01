Frente fria traz chuva, descida das temperaturas e a primeira neve do ano no fim de semana

© Scott Olson/Getty Images via AFP

Por Cristina Lai Men com Carolina Rico 13 Janeiro, 2023 • 08:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A chuva regressa a partir de domingo em todo o país e as temperaturas vão baixar devido à passagem de uma frente fria. Nos pontos mais altos do continente, espera-se a queda da primeira neve do ano.

Em declarações à TSF, a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Patrícia Marques explica que "a chuva terá início no início da noite de sábado para domingo no litoral e vai estender-se gradualmente a todo o território, sendo menos frequente e menos intensa na região sul."

A meteorologista Patrícia Marques faz uma previsão para os próximos dias 00:00 00:00

Devido à passagem de uma frente fria "as temperaturas - quer a mínima, quer a máxima - vão descer de forma mais significativa no domingo."

As temperaturas mínimas vão rondar os 7 ºC no litoral norte, em Bragança e Vila Real descem para 3 ºC e 1 ºC, respetivamente, e na região das Penhas Douradas espera-se temperaturas negativas, pelo que há possibilidade de queda de neve no domingo.

A partir de domingo o ar polar ❄️ chegará a #Portugal continental, provocando uma acentuada descida da #temperatura e possível queda de #neve ️.



Até lá #tempo ameno, apesar de noites já muito frias no interior e com formação de #gelo e #geada .



️ https://t.co/Xql4CAHrHk pic.twitter.com/PygVYwWFuu - Meteored | Tempo.pt (@MeteoredPT) January 12, 2023

Patrícia Marques admite que podem ser emitidos avisos meteorológicos por causa da neve acima dos 1000/1200 metros de altitude, na Serra da Estrela e Serra do Gerês.