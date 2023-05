Fruticultores de Carrazeda de Ansiães fazem contas à vida após queda intensa de granizo

Por Eduardo Pinto 29 Maio, 2023 • 19:48 Partilhar este artigo Facebook

A queda de granizo e a chuva torrencial, no final da tarde de domingo, provou prejuízos abundantes em pomares de macieiras, vinhas e outros terrenos agrícolas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Carrazeda de Ansiães, Alijó e Murça são alguns dos concelhos mais atingidos.

A Associação dos Fruticultores, Viticultores e Olivicultores do Planalto de Ansiães (AFUVOPA) esteve no terreno, esta segunda-feira de manhã, a avaliar os prejuízos nos pomares de macieiras, uma das culturas mais importantes do concelho de Carrazeda.

Duarte Borges, técnico da AFUVOPA, lembra que no domingo registou-se "queda de granizo com pedras de alguma dimensão que causaram um picotado nos frutos bastante acentuado". Em algumas situações acabou mesmo por "romper a pele do fruto". Nestes casos já não há solução que lhes valha. "A maçã vai crescer e nas zonas atingidas vai-se deformar e já não pode ir para o mercado". O fruto "fica desvalorizado" e só vai ser útil para a produção de concentrados e sumos.

Durante a avaliação preliminar, Duarte Borges calculou que "entre 30% a 40% da área frutícola do Planalto de Ansiães (cerca de 800 hectares) tenha sido afetada" pelo granizo. Não obstante, "ainda é prematuro" calcular o prejuízo em termos de perdas efetivas de produção. "Estamos a meio da campanha e só mais perto do final poderemos fazer uma avaliação mais rigorosa", nota.

Depois da queda de granizo, a AFUVOPA está a recomendar aos fruticultores a aplicação de "um produto fungicida com cálcio para minimizar os efeitos no fruto e para ajudar a cicatrizar as feridas".

Agora, a preocupação dos fruticultores incide no resto da semana, dado que a previsão "é de muita instabilidade atmosférica, com ocorrência de aguaceiros e trovoadas", o que pode levar a que a situação se repita.