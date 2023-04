Futuro do Serviço Nacional de Saúde em debate

© Photo by Online Marketing on Unsplash

O Centro Cultural de Belém recebe no próximo 18 de abril a 11.ª Conferência "Sustentabilidade em Saúde". É uma iniciativa da Abbvie, do Diário de Notícias e da TSF.

O evento contará com uma intervenção de Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS, e com a presença de Manuel Pizarro, Ministro da Saúde, na sessão de encerramento.

A iniciativa tem por objetivo promover a discussão em torno da sustentabilidade da saúde, refletindo em concreto nesta edição sobre a evolução do SNS nos últimos dez anos e expectativas dos portugueses para a próxima década.

Como garantir que os princípios que deram origem ao SNS se mantêm intocados e funcionais? De que forma pode a carreira no setor tornar-se mais atrativa, com vista a atrair e reter maior número de profissionais? Como assegurar que os investimentos feitos no sistema são eficazes e têm um impacto positivo? Estas e outras questões estarão em cima da mesa do debate que encerra a agenda da conferência.

A Conferência vai contar com a presença de Pedro Simões Coelho, Presidente do Conselho Científico e Professor Catedrático da NOVA Information Management School, António Lacerda Sales, Deputado do Partido Socialista, António Maló de Abreu, Deputado do Partido Social Democrata, Xavier Barreto, Presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, e João Almeida Lopes, Presidente da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica.

A sessão de abertura ficará a cargo de Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, Domingos de Andrade, diretor da TSF e Antonio Della Croce, diretor-geral da AbbVie.

A conferência decorrerá no próximo dia 18 de abril, entre as 9h30 e as 13h00, no Centro Cultural de Belém. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados.

Se preferir, pode acompanhar a conferência, em direto, na antena da TSF, em tsf.pt.