Governo anuncia reforço de 800 milhões no orçamento para a Saúde e mais de oito mil contratações

Marta Temido em conferência de imprensa após reunião do Conselho de Ministros

Por Carolina Rico 11 Dezembro, 2019 • 12:00

A ministra da Saúde anunciou esta quarta-feira um reforço do Programa Operacional da Saúde em 800 milhões de euros para reduzir a dívida e aumentar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Este reforço orçamental já integra o orçamento de 2020 e representa o maior reforço inicial de sempre. É uma verba afeta "à capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, a primeira utilização clara é o aumento da capacidade assistência do Serviço Nacional de Saúde em termos de atividade programada", nomeadamente consultas, internamento, cirurgias, cuidados de saúde primários, adiantou Marta Temido em conferência de imprensa.

Está ainda previsto "um plano de investimentos plurianual de 190 milhões, para continuar a modernizar e requalificar a rede de hospitais e centros de saúde" e uma injeção de 550 milhões para redução de pagamentos em dívida a fornecedores, segundo o esclarecimento enviado às redações pelo gabinete do primeiro-ministro sobre o plano de Melhoria da Resposta do SNS, aprovado esta quarta-feira em Conselho de Ministros.

Para incentivar a produtividade, haverá "estímulos ao desenvolvimento de novos modelos de gestão sensíveis ao desempenho, aos resultados, concretamente centros de responsabilidade integrados, com uma previsão de enquadramento de 100 milhões de euros" e "incentivos institucionais aos cuidados de saúde primários no valor de quatro milhões de euros relativos a desempenho do ano de 2019".

Marta Temido admite que estas são contas "darão origem a nova despesa", mas na opinião de Marta Temido representam "uma maior eficiência na gestão do SNS". O investimento não compromete equilíbrio das contas públicas, garante a ministra, prometendo uma "gestão criteriosa e cuidada do que é o esforço de investimento dos impostos dos portugueses".

Mais recursos humanos

Também entre 2020 e 2021 vão ser contactados 8.426 profissionais de saúde (entre médicos, enfermeiros, técnicos), anunciou Marta Temido.

Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, acrescenta que este aumento representa um crescimento de 14% em relação ao ritmo de contratação da anterior legislatura.

O Governo diz ainda que a partir de 2020 os hospitais terão mais autonomia para contratar: "As unidades de saúde que integram o SNS com a natureza de entidade pública empresarial terão um reforço de autonomia, designadamente em matéria de contratações para substituição de todos os profissionais de saúde".

Esta manhã, António Costa destacou no Twitter o que considera ser um "passo decisivo para acabar com a suborçamentação crónica" do SNS, reforçar e motivar os seus profissionais, modernizar equipamentos e robustecer a gestão", com o objetivo de "reforçar a confiança no SNS e servir melhor os portugueses".

No último debate quinzenal, o primeiro-ministro já tinha prometido que o Conselho de Ministros teria "boas notícias" na saúde.