Governo avança com escola digital. Cem mil computadores distribuídos no decorrer do ano letivo

Por Francisco Nascimento 11 Setembro, 2020 • 20:48

O Governo prometeu universalizar o acesso a equipamentos informáticos e internet para todos os alunos, e prepara-se para dar início à concretização da promessa. O Executivo dá conta que a primeira fase da escola digital está em curso, com a disponibilização de computadores a cem mil alunos.

"A primeira fase do processo de universalização da escola digital está em curso, incluindo o acesso e a utilização de recursos didáticos e educativos digitais, e conta, já no 1.º período letivo, com a disponibilização dos primeiros cem mil computadores", lê-se no comunicado do Governo.

A distribuição dos computadores será feita dando prioridade aos alunos abrangidos pela Ação Social Escolar. O Governo informa ainda que os dispositivos têm "tipologia diferenciada por ciclo de ensino" e acesso à internet por banda larga.

António Costa anunciou em junho um programa para assegurar recursos educativos digitais, num investimento de 400 milhões de euros. De acordo com o primeiro-ministro, é necessário "garantir que, aconteça o que aconteça do ponto de vista sanitário durante o próximo ano letivo, não se assistirá a situações de disrupção, porque houve outra face da moeda que esta crise demonstrou".

No comunicado disponibilizado pelo Governo dá-se conta que a escola digital assenta em quatro eixos estratégicos: "equipamentos, conectividade, capacitação dos professores e recursos pedagógicos digitais".

O Governo pretende ainda formar os professores com valias na componente informática, tal como iniciar a transição digital nos agrupamentos de escolas.