Governo contraria dados do INE, inflação recua para 5,7% e outros destaques TSF

Enquanto os novos dados do inquérito ao emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos aos primeiros três meses deste ano revelam que o salário médio líquido praticado em Portugal está virtualmente estagnado (aumentou apenas um euro no primeiro trimestre), o Governo baseia-se nos salários declarados à Segurança Social para assegurar que os portugueses auferem 8% mais.

Segundo o organismo estatístico, o salário médio por trabalhador diminui 0,6% em termos reais no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2022, sendo que apenas o setor privado registou acréscimos reais nas remunerações.

O INE avança ainda que a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor abrandou para 5,7% em abril, o valor mais baixo desde março de 2022.

Destaque também para a história de Mollik Hossain Nishad, o cidadão natural do Bangladesh que por sorte não ficou debaixo dos escombros da casa onde vivia, no edifício que ruiu parcialmente, no Porto.

Na ordem do dia está também uma possível recomendação da Direção-Geral da Saúde para alargar em 10 anos a idade para rastreios do cancro da mama, segundo o Público. Em linha com as mais recentes recomendações da União Europeia, as autoridades portuguesas poderão baixar para os 45 anos a idade mínima para iniciar os rastreios do cancro da mama e aumentar para os 74 anos a idade máxima recomendada.

As declarações no Fórum Sustentabilidade e Sociedade, em Matosinhos também marcaram a manhã informativa da TSF. Jos Delbeke, especialista em política climática do Instituto Universitário Europeu, defendeu que a União Europeia ainda não está a fazer um bom trabalho face às alterações climáticas e que o facto de ainda não termos atingido o pico das emissões de CO2 é um cenário "brutal e assustador".

A comissária europeia da Energia afirmou, por sua vez, que "a União Europeia está a emergir da crise energética com um otimismo cauteloso", já que ainda existe incerteza face à imprevisibilidade da Rússia.

A iniciativa do Global Media Group, em parceria com a Galp, CGD, Fundação INATEL, Grupo BEL e Câmara de Matosinhos arrancou esta quinta-feira e reúne personalidades como Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz, as comissárias europeias Kadri Simson e Elisa Ferreira, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.