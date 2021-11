Governo decide aumentar área de eucaliptos depois de ter prometido reduzir plantação

Em 2017, depois dos grandes incêndios, a Assembleia da República proibiu a criação de novas áreas de eucalipto © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Guilhermina Sousa 09 Novembro, 2021 • 07:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ao contrário do que havia prometido, o Governo vai permitir o aumento da área de plantação de eucaliptos. O jornal Público avança, nesta terça-feira, que o Executivo está a preparar a publicação de um diploma que prevê a plantação de mais de 36 mil hectares de eucalipto, distribuídos por 126 concelhos.

O Alentejo é a região onde serão plantadas mais áreas. É no concelho de Odemira que a área de eucaliptos mais vai crescer. São 3149 hectares que se vão somar aos preexistentes, detalha o Público. O jornal assinala que Odemira é a localidade com a maior mancha de eucaliptos no país, com mais de 31 mil hectares. Com este aumento, passam a quase 35 mil.

O jornal Público assegura que o Alentejo vai ser a zona do país mais atingida por este aumento da plantação desta árvore. Além de Odemira, Alcácer do Sal terá mais 739 hectares, e Grândola verá um incremento de 539 hectares de eucaliptal. Não muito longe, já no Algarve, Aljezur terá um aumento de 585 hectares.

Em 2017, depois dos grandes incêndios, a Assembleia da República proibiu a criação de novas áreas de eucalipto. Para 2030, a Estratégia Nacional para as Florestas definiu que a espécie não pode ocupar mais do que 812 mil hectares de terreno em Portugal. Ainda assim, o mais recente levantamento já apontava para os 845 mil hectares.

O diploma já levou várias organizações ambientalistas a avançar com uma carta aberta ao Governo, pedindo ao Executivo que volte atrás na decisão de acrescentar eucaliptos à floresta portuguesa. Os defensores do ambiente notam que não há qualquer concelho de Portugal continental que escape ao aumento, nem sequer aqueles que incluem áreas protegidas ou que façam parte da Rede Natura 2000.